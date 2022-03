Com guerra na Ucrânia, litro da gasolina no Brasil subirá R$ 0,70, prevê sindicato

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - O Sindicato dos Combustíveis do Distrito Federal (Sindicombustíveis-DF) prevê a possibilidade de aumento de pelo menos R$ 0,70 no litro da gasolina nos próximos dias, como uma das consequências do conflito na Ucrânia.

O presidente do Sindicombustíveis-DF, Paulo Tavares, disse nessa terça-feira (1º), ao Metrópoles, que a defasagem de preço da Petrobras para o mercado internacional foi de R$ 0,73 no caso da gasolina e de R$ 0,69 no do óleo diesel. “É possível que a Petrobras repasse essa diferença de R$ 0,73 para a revenda por causa dessa crise”, avalia.

“O último aumento que a Petrobras fez foi no meio de janeiro, e a elevação foi de R$ 0,15, para corrigir essa defasagem. Então, essa diferença atual é o que a Petrobras, em tese, deveria reajustar hoje para as distribuidoras”, diz Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE