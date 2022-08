Com leilão de aeroportos, tráfego nacional privatizado deve passar de 90%

Segundo a Anac, se os três lotes do leilão desta quinta-feira (18) forem arrematados, o percentual de passageiros no Brasil atendidos por operadores privados chegará a 91,6% edit

247 - A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) vai leiloar à iniciativa privada, na quinta-feira (18), mais 15 aeroportos. Atualmente, o setor privado administra 44 terminais, ou 75,8% do total do tráfego de passageiros do País. De acordo com a Anac, se os três lotes do leilão desta quinta-feira forem arrematados, o percentual de passageiros pagos movimentados no mercado nacional atendidos por operadores privados chegará a 91,6%.

Segundo informações publicadas nesta quarta-feira (17) pelo portal G1, a expectativa do governo federal é que os vencedores do leilão façam investimentos de pelo menos R$ 7,3 bilhões na modernização dos terminais ao longo dos 30 anos de concessão, sendo R$ 3,3 bilhões somente em Congonhas, no estado de São Paulo.

Os 15 aeroportos da 7ª rodada de concessões da Anac estão divididos em três blocos. Quem ficar responsável por Congonhas, por exemplo, terá que administrar outros 10 aeroportos localizados em Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul e no Pará.

