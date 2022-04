Com medo de roubos, cresce corrida para bloqueio do Pix; saiba a quem recorrer

A corrida contra o tempo é necessária porque quadrilhas especializadas podem invadir as contas bancárias zerando o saldo das vítimas. BC já fez uma série de mudanças em agosto 2021 edit

247 - Desde que foi popularizado, o Pix, ferramenta de pagamento instantâneo do Banco Central, fez crescer o número de celulares roubados. A constatação é do delegado assistente da 2.ª Delegacia do Patrimônio em São Paulo, Anderson Honorato, em reportagem da CNN. Desde então, o serviço criado para facilitar a vida dos clientes de banco se tornou um “negócio da moda” entre os criminosos e uma dor de cabeça para quem tem o celular roubado e precisa bloquear os aplicativos de banco o quanto antes.

A corrida contra o tempo é necessária porque quadrilhas especializadas podem invadir as contas bancárias zerando o saldo das vítimas.

Além de bloquear o celular na operadora de telefonia, todos os bancos precisam ser acionados para que os aplicativos sejam bloqueados. Por isso, é cada vez mais necessário saber o que fazer em caso de roubo ou furto de celular e como evitar ser alvo desse tipo de crime.

A orientação da polícia é que ao ter o celular roubado ou furtado a vítima ligue imediatamente para o banco e peça o bloqueio total dos aplicativos. Além disso, é importante trocar as senhas de todos os aplicativos, incluindo e-mails. E, claro, entrar em contato com a operadora de telefonia móvel para bloquear, se possível, o IMEI do aparelho.

