Com medo do coronavírus, funcionários da Amazon ameaçam entrar em greve

247 – "Cerca de 100 funcionários da Amazon.com em um centro de atendimento de Nova York planejam entrar em greve ao meio-dia da segunda-feira, alegando que a gerência não respondeu às preocupações de segurança e à disseminação do coronavírus nas instalações", aponta reportagem da Bloomberg.

"Os funcionários estão exigindo que o site de Staten Island seja fechado por pelo menos duas semanas e higienizado. A gigante do comércio eletrônico fechou um armazém no Queens para limpeza depois que um funcionário deu um resultado positivo, conforme relatado pelo The Atlantic. Além disso, eles estão pedindo que os trabalhadores sejam pagos durante esse período, além de compensar retroativamente aqueles que já haviam ficado em casa por medo de sua saúde e segurança", revela ainda a agência.