Com nova diretoria da Petrobrás, ministro pede reavaliação de vendas de ativos

Reuters - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pediu ao presidente da Petrobrás uma reavaliação sobre a continuidade de desinvestimentos com contratos já assinados, considerando a recente eleição de uma nova diretoria executiva da estatal.

O pedido de Silveira ocorre após a antiga diretoria executiva da Petrobrás ter se posicionado a favor da manutenção de desinvestimentos com contratos assinados, dizendo que um estudo preliminar não apontou fundamentos para suspensão desses processos.

Essa posição da antiga diretoria havia sido encaminhada ao conselho de administração da Petrobrás, em meados de março, em resposta ao pedido do governo de suspender por 90 dias as alienações de ativos da Petrobras em razão da reavaliação da Política Energética Nacional.

"De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o pedido de reexame da questão dos desinvestimentos a partir da eleição da nova diretoria executiva, indicada pelo atual presidente da Petrobrás, se justifica para que sejam preservados os interesses nacionais, respeitando-se as regras de governança da companhia", diz comunicado do ministério divulgado nesta quarta-feira.

