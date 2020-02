Com o Brasil estagnado, secretário do Tesouro diz que Coronavírus pode afetar crescimento

Em meio à redução da projeção de crescimento do País por bancos internacionais, o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, avaliou que o segundo ano de desempenho pífio do Brasil sob Jair Bolsonaro pode ser causado pelo impacto do Coronavírus na economia global edit

247 - Em meio às previsões de crescimento pífio do Brasil no segundo ano do governo de Jair Bolsonaro, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou nesta quinta-feira (27) que o coronavírus pode afetar a performance da economia do País.

“O que está todo mundo em dúvida é qual vai ser o impacto do coronavírus no crescimento mundial. Se a gente tiver uma queda muito forte na projeção de crescimento mundial, ele passa a ser um fenômeno mundial e afeta todo o mundo, e o Brasil também”, disse Almeida à Folha de S. Paulo.

As previsões dos bancos para 2020 já apontam para um PIB bem abaixo dos 2,2% previstos pelo Banco Central. Neste momento, os economistas neoliberais culpam o coronavírus como culpado, mas a receita de Paulo Guedes e as ameaças golpistas de Jair Bolsonaro são as causas verdadeiras (leia mais no Brasil 247).