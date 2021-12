Com país em recessão, secretário de Guedes pede para olhar "qualidade do PIB" e vira piada nas redes

Queda de 0,1% no PIB do terceiro trimestre deste ano marca oficialmente a entrada da economia brasileira em recessão técnica, mas Adolfo Sachsida tenta defender a política econômica de Guedes e Bolsonaro falando em "qualidade do PIB" edit

247 - Secretário do ministro da Economia, Paulo Guedes, Adolfo Sachsida afirmou nesta quinta-feira (2) pelo Twitter ser necessário destacar "a qualidade do PIB" do terceiro trimestre, que registrou queda de 0,1% e marcou oficialmente a entrada da economia brasileira em recessão técnica.

"Mais importante que o número é a qualidade do PIB. Precisamos separar o efeito do choque climático negativo (maior crise hídrica em 90 anos e geadas) do efeito de política econômica. Taxa investimento em patamar mais elevado desde 3T14 [o terceiro trimestre de 2014]", escreveu.

Os internautas rapidamente reagiram à declaração de Sachsida: "qualidade do PIB? Meteu essa?", questinou uma internauta.

Veja a repercussão:

Crise hídrica e desregulação do clima devido ao desmatamento descontrolado deste governo.



Incrível como tudo tem consequência direta das péssimas ações de vocês mas nunca há culpa pelos "infortúnios". Aproveitem os últimos meses de mamata antes de serem escorraçados daí — Matheus (@mthlimao) December 2, 2021

Depois do PIB público e privado vem aí a QUALIDADE DO PIB! — Felipe Amaral (@fsilvaamaral) December 2, 2021

A praça de alimentação do shopping ta vazia? O que importa é a qualidade do salmão servido.

Se o senhor me permite uma emenda:



Nota informativa: mais importante do que a “Nota informativa” é a desfaçatez da informação.



Atenciosamente. — João Cezar de Castro Rocha (@joaocezar1965) December 2, 2021

"QUALIDADE DO PIB"

HAHHAHHAHAHAAHHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAUAHAHAHHAHAHHAAHHAHAHHAHAHAHAAHHAAHWHHAHAHAHHWHAHAHHHWHAHAHAHAHAHAHAHAHHHQHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHHHHAHAHAHAHHAHHHHHAHAHAHAHQHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA — Hermit (@disgustedhermit) December 2, 2021

o tamanho da curva que você tem que fazer pra tentar argumentar a porcaria econômica do governo bolsonaro se for pra se humilhar é muito mais fácil sair correndo pelado pela paulista com um nariz de palhaço algo assim — sério (@yokatello) December 2, 2021

