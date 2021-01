Com possível vitória de democrata no estado da Geórgia, nos EUA, dólar atinge nível mais baixo em três anos

Sputnik Brasil - Com a possível a vitória do candidato democrata Jon Ossoff para o Senado dos EUA no estado da Geórgia, o dólar atingiu seu nível mais baixo em quase três anos, com uma queda de 0,2% no dia. As ações na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE, na sigla em inglês) também apresentaram queda de 2%, de acordo com a Reuters.

Nesta terça-feira (5), Raphael Warnock, também candidato pelo Partido Democrata, se elegeu no estado. Sendo assim, o Senado ficará dividido igualmente, entregando para a vice-presidente eleita democrata, Kamala Harris, o voto decisivo. Os resultados da Geórgia darão aos democratas o controle do Senado, da Câmara e da Casa Branca.

Para analistas de economia, o Senado comandado pelos democratas seria positivo para o crescimento econômico global e para a maioria dos ativos mais arriscados, porém, seria negativo para os títulos e para o dólar, à medida que o orçamento dos EUA e os deficits comerciais aumentam progressivamente.

"O padrão de reação segue as linhas do que esperávamos originalmente se tivéssemos visto um cenário de onda azul na eleição [presidencial dos EUA] original de novembro. Ainda é um ambiente muito difícil para fazer estímulos e legislações, mas é muito mais possível do que se não houvesse maioria para os democratas", disse o chefe de estratégia de câmbio do Banco Saxo, John Hardy, citado pela Reuters.

Os democratas já têm maioria na Câmara dos Representantes e, se levarem também o Senado, abrirão caminho para Joe Biden aprovar leis e projetos no Congresso sem a resistência dos senadores republicanos, que atualmente têm maioria na Casa.

