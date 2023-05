Com proposta apresentada por Lula, salário mínimo pode subir para R$ 1.441 em 2024

Fórmula apresentada pelo governo ao Congresso prevê o reajuste do salário mínimo com base na inflação do ano anterior e no PIB consolidado de dois anos antes edit

247 - Com a regra para valorização do salário mínimo apresentada pelo governo Lula (PT) ao Congresso Nacional, o piso poderá sair de R$ 1.320 em 2023 para R$ 1.441 em 2024, segundo cálculos do economista Tiago Sbardelotto, especialista em contas públicas da XP.

Segundo a proposta, que ainda depende de aprovação do Congresso, o reajuste do salário mínimo será baseado na inflação do ano anterior, medida pelo INPC (Índice de preços no consumidor), e no PIB consolidado de dois anos antes, explica o UOL.

Seguindo estimativa da XP, Sbardelotto considerou que o INPC de 2023 será de 6,1%. O PIB de 2022 cresceu 2,9%. Portanto, somado os dois percentuais, o reajuste seria de R$ 121.

Se confirmados os números, o governo terá que desembolsar mais R$ 46,7 bilhões no próximo ano para arcar com o novo salário.

A valorização real do salário mínimo, isto é, o reajuste sempre acima da inflação, é uma promessa de campanha do presidente Lula. O aumento real só não acontecerá, de acordo com a regra proposta pelo governo, caso o PIB de dois anos antes tenha sido negativo - neste caso, a conta só levará em consideração a inflação.

