Com real desvalorizado, dólar fecha o ano em alta sendo a melhor aplicação em 2020

247 - O dólar comercial encerrou o último pregão do ano cotado a R$ 5,189 na venda (+0,11%). Dezembro foi de baixas para a moeda norte-americana, que desvalorizou 2,95% frente ao real, mas não o suficiente para minimizar a alta acumulada de 29,33% em 2020.

Sob o governo de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, a moeda brasileira registrou o segundo pior desempenho global no ano em meio à pandemia de Covid-19.

O Ibovespa, por sua vez, fechou em baixa de 0,33%, aos 119.017,24 pontos. Com isso, não conseguiu renovar o recorde de encerramento, obtido em 23 de janeiro — ocasião em que terminou aos 119.527,63 pontos.

No ano, o índice acumulou uma leve alta de 2,9%, com destaque para as ações ligadas a commodities (embaladas pelo preço do dólar) e do segmento de e-commerce (embaladas pelas medidas de isolamento), predominantemente.

De acordo com o Banco Central, o fluxo cambial do ano até 24 de dezembro ficou negativo em US$ 24,524 bilhões. A saída pelo canal financeiro até 24 de dezembro foi de US$ 48,045 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 479,052 bilhões e de envios no total de US$ 527,097 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

