Com refinaria privatizada, Bahia tem o diesel mais caro do Brasil

Preço médio do litro do diesel S10 comercializado pela Refinaria de Mataripe, antiga Landulpho Alves (Rlam), chegou a R$ 7,66 na semana passada edit

247 - A Bahia registrou o preço médio mais alto do diesel S10 em todo o país ao longo da semana passada, chegando a R$ 7,66 por litro, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Ali, os combustíveis são comercializados pela Refinaria de Mataripe, antiga Landulpho Alves (Rlam), vendida pela Petrobras à iniciativa privada em dezembro do ano passado.

De acordo com um levantamento feito pelo site Poder360, de janeiro até a 1ª semana de maio de 2021, os preços praticados no estado apareciam entre o 23º e 16º mais caro entre todos os estados e o Distrito Federal. Em 2022, com a refinaria já privatizada, o Estado passou do 16º para o primeiro lugar no ranking do preço mais caro cobrado pelo litro do diesel S10 em todo o território nacional.

Ainda segundo a reportagem, “em dois momentos do período analisado neste ano —na semana do reajuste de 24,9% da Petrobras no diesel e na semana passada— o preço médio baiano desbancou o do Acre, que em 2021 sempre ocupou o 1º lugar entre os preços mais altos”.

