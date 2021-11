Comércio eletrônico da iniciativa chinesa Cinturão e Rota beneficia muitas pessoas

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Durante a festa de compras online da China, que ocorre anualmente no dia 11 de novembro, comerciantes dos países do sudeste asiático lucraram muito, por causa do impulso do “comércio eletrônico do Cinturão e Rota”.

No terceiro Simpósio sobre a Construção do Cinturão e Rota, realizado no dia 19 de outubro, o presidente chinês, Xi Jinping, ressaltou que beneficiar os povos é um dos principais objetivos do desenvolvimento de alta qualidade desta iniciativa chinesa.

Nos últimos oito anos, o “Cinturão e Rota” já trouxe verdadeiros benefícios para os povos de todos os países envolvidos, como por exemplo, o Corredor Econômico China-Paquistão, o Corredor Econômico China-Mongólia-Rússia, a Ferrovia Mombasa–Nairobi no Quênia, a Ferrovia de Alta Velocidade Jakarta-Bandung, na Indonésia, entre outros projetos.

Na Sérvia, uma empresa siderúrgica de mais de cem anos de história quase faliu. Mas, em 2016, investimentos chineses a ajudaram. O presidente do país, Aleksandar Vučić, disse que todos os 5.000 empregos foram conservados e os investimentos ainda vão criar 50 mil empregos. Para a Sérvia, esta cifra é enorme.

É como o presidente Xi Jinping disse no simpósio, os projetos relacionados com a vida são uma maneira eficaz de envolver os povos e deixá-los se sentirem mais felizes. Nos últimos oito anos, o “Cinturão e Rota” se tornou um produto público internacionalmente bem acolhido e também uma plataforma para ampliar a abertura da China e promover a construção da comunidade de futuro compartilhado da humanidade.

O Banco Mundial prevê que até 2030, a iniciativa chinesa poderá ajudar 7,6 milhões de pessoas do mundo a sair da pobreza extrema e 32 milhões de pessoas a sair da pobreza moderada. Os fatos demonstram que os chineses não só querem que eles próprios vivam bem, como também desejam uma vida feliz para os povos de todo o mundo.

O veículo de mídi norte-americana, Newsweek, qualificou o “Cinturão e Rota” como “um dos projetos econômicos mais bem-sucedidos e influentes”.

Sobre os trabalhos da próxima fase, Xi Jinping deu várias sugestões no simpósio, como o aprofundamento da confiança política mútua, a melhoria da interconexão, a facilitação do comércio, o aumento do intercâmbio cultural, o impulso do comércio eletrônico etc. Ao mesmo tempo, o líder chinês enfatizou a importância do desenvolvimento de baixo carbono e a cooperação na proteção ambiental e na governança climática.