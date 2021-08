Comissão da Câmara quer ouvir presidentes de BB e Caixa e Paulo Guedes sobre saída da Febraban

247 - A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados quer ouvir os presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal sobre a decisão de deixar a Febraban, informa reportagem do Globo .

O motivo do desembarque é a adesão da entidade a um manifesto em defesa da democracia e da harmonia entre os Poderes articulado pela Fiesp. O documento será publicado na próxima terça-feira em diversos veículos da imprensa.

Quando o documento for divulgado, os bancos públicos oficializam a saída da entidade. Na avaliação do governo, a adesão é uma afronta ao governo Jair Bolsonaro.

O deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), que preside o colegiado, afirmou se tratar de mais um capítulo da "guerra ideológica" de Bolsonaro.

Ele fará um requerimento para ouvir em audiência pública o ministro da Economia, Paulo Guedes, e os presidentes do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, e o da Caixa, Pedro Guimarães.

