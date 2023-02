Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vai chamar Campos Neto para explicar taxa elevada de juros

Apoie o 247

247 - A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) vai chamar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para explicar a taxa elevada de juros praticada pelo banco. A informação foi confirmada pelo presidente da CAE, senador Otto Alencar (PSD-BA), em entrevista à CNN Brasil.

De acordo com o senador, a oitiva deve ser realizada logo após o Carnaval. Segundo o parlamentar, Campos Neto deve aceitar o chamado. A medida faz coro às críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à gestão do BC. A estratégia é harmonizar a relação entre o governo e o BC.

Otto destacou que tem uma boa relação com o presidente do BC e disse que as críticas do presidente Lula não são pessoais. O senador também tentou amenizar o clima tenso entre o presidente Lula e o Banco Central. "A crítica do presidente Lula é aos juros altos. Se ele [Campos Neto] baixar o juro, o presidente vai dizer que ele é o melhor presidente do mundo", disse o senador.

Ainda de acordo com a reportagem, um quadro técnico do ministério da Fazenda também será convidado para participar do encontro com Campos Neto, para colocar na mesa de negociação a contrapartida do governo, caso haja negociação.

"A meu ver, a manutenção da Selic (taxa básica de juros) em 13,75% (maior do mundo) de certa forma não está ancorada nas necessidades do Brasil, mas o governo, por sua vez, precisa sinalizar com mais redução de custo da máquina e afirmar como vai ficar a reforma tributária”, finalizou o senador.

