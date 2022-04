Comitê da Petrobrás aprova indicação de José Mauro Ferreira Coelho para presidência da estatal

Apoie o 247

247 - O comitê de pessoas da Petrobrás aprovou, em reunião realizada nesta segunda-feira, 11, a indicação de José Mauro Ferreira Coelho para um assento no conselho de administração da estatal e para exercer o cargo de diretor-presidente. O comitê recomendou que o conselho aprove a indicação do executivo para ocupar o cargo.

A assembleia de acionistas para analisar o nome de Coelho está marcada para esta quarta-feira, 13

Os membros do órgão deliberaram que Coelho atende os requisitos necessários previstos na Lei das Estatais. A análise de antecedentes também não encontrou irregularidades.

Além disso, o comitê recomenda que o executivo tome providências para que a empresa em que possui participação societária não preste serviços à Petrobrás e cesse a percepção de remuneração compensatória referente ao período de impedimento legal após desligar-se do cargo de Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível do Ministério de Minas e Energia.

Jose Mauro Ferreira Coelho é formado em Química Industrial e foi secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia até outubro de 2021. Antes de entrar no Ministério de Minas e Energia, José Mauro Ferreira Coelho atuou por quase 13 anos na Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Ferreira Coelho é atual presidente do Conselho de Administração da Pré-Sal Petróleo (PPSA), estatal responsável por negociar a parte da União nos contratos do pré-sal. (Com informações do Valor Econômico).

