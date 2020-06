Comitê do Congresso dos EUA se opõe a ampliação de acordos comerciais com o Brasil

247 - O Comitê de Assuntos Tributários ("Ways and Means") da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos se posicionou de forma contrária a proposta do governo do presidente Donald Trump de ampliar as relações comerciais com o Brasil. Segundo o comitê, o governo Jair Bolsonaro vem promovendo "uma total desconsideração pelos direitos humanos básicos”, além de promover ações contra o meio ambiente.

"Nós nos opomos fortemente a buscar qualquer tipo de acordo comercial com o governo Bolsonaro no Brasil. O aprimoramento do relacionamento econômico entre os EUA e o Brasil, neste momento, iria minar os esforços dos defensores dos direitos humanos, trabalhistas e ambientais brasileiros para promover o estado de direito e proteger e preservar comunidades marginalizadas”, diz o presidente do comitê, Richard Neal, em uma enviada ao representante comercial norte-americana EUA, Robert Lighthizer.

Segundo reportagem do jornal O Globo, o Brasil também vem enfrentando problemas semelhantes na esfera internacional junto a outros países. Nessa quarta-feira (3), o parlamento holandês aprovou uma moção onde se posiciona contra ratificação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, firmado em 2019. O risco do aumento do desmatamento na Amazônia foi o principal argumento utilizado pelos parlamentares para rejeitarem o acordo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.