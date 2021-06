Como a privatização da Eletrobrás pode deixar o churrasco e o leite mais caros

Custo com energia elétrica representa 28% do que é pago na cerveja, 34% do valor da carne e 48% do preço do leite edit

247 - De acordo com representantes da indústria e de entidades de defesa do consumidor, o churrasco do brasileiro vai ficar mais salgado, isso porque a cerveja e a carne sofrerão reajustes em virtude dos efeitos da MP (medida provisória) de privatização da Eletrobras, aprovada na segunda-feira (21) pelo Congresso e que agora aguarda sanção presidencial — o que deve acontecer num prazo de até 15 dias, que vence em 6 de julho. Também sofrem reajuste o leite, materiais de construção e, claro, a conta de energia.

Em reportagem publicada no jornal Folha de S. Paulo , a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) estima que a MP de privatização da Eletrobras, da forma como foi aprovada pelo Congresso, deve gerar um custo adicional de R$ 400 bilhões aos consumidores ao longo dos próximos 30 anos.

No entanto, o governo contesta as estimativas dos especialistas e afirma que a desestatização da gigante do setor elétrico pode reduzir a conta de luz entre 5% e 7% já a partir do próximo ano.

Para que a MP fosse aprovada, foram incluídos alguns “jabutis” - normas incluídas na tramitação de um projeto de lei ou medida provisória que não tem relação com o tema em discussão. O termo tem origem no ditado popular "jabuti não sobe em árvore", que se refere a fatos que não acontecem de forma natural.

Mas como tudo isso chega no preço da cerveja, da carne e do leite?

Todos esses bilhões em custos adicionais vão encarecer a conta de luz dos consumidores e energia elétrica representa uma parte relevante dos custos da indústria e do setor de serviços. Assim, esse aumento de preço da energia chegará ao consumidor.

Segundo levantamento da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace) , o custo com energia elétrica representa 48% do preço do leite, 34% do valor da carne, 28% do que pagamos na cerveja e 10% do gasto.

