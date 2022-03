Como consequência da guerra, preço do gás na Europa bate novo recorde

Apoie o 247

ICL

RT - Os preços europeus do gás natural dispararam para quase US$ 2.280 por 1.000 metros cúbicos nesta quinta-feira (3) pela primeira vez na história do mercado, enquanto a ofensiva militar da Rússia na Ucrânia continua.

A Rússia fornece cerca de 40% do suprimento de gás do continente, enquanto a Ucrânia é um importante país de trânsito para o gás russo. Com o conflito agora em seu oitavo dia, as preocupações com a escassez de oferta estão elevando os preços cada vez mais.

Os futuros de abril no hub TTF na Holanda subiram para cerca de US$ 2.279 por 1.000 metros cúbicos, ou mais de € 200 por megawatt-hora em termos domésticos, atingindo um recorde, segundo dados da bolsa ICE de Londres.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O último pico ocorre um dia depois que os preços superaram o recorde anterior, aumentando de cerca de US$ 1.500 para US$ 2.226 por 1.000 metros cúbicos na quarta-feira.

O aumento nos preços segue uma nova rodada de sanções impostas à Rússia pelos EUA e vários de seus aliados em resposta à invasão da Ucrânia por Moscou. Há temores de que a Rússia possa cortar o fornecimento de energia para a Europa em resposta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE