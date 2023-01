Compliance da Petrobrás aprova Jean Paul Prates para a presidência da empresa

Apoie o 247

247 - O departamento de compliance da Petrobrás aprovou nesta terça-feira (24) o nome do senador Jean Paul Prates (PT-RN) para a presidência da empresa. O parlamentar pode assumir o cargo ainda esta semana. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou a indicação em 30 de dezembro.

A palavra inglesa "compliance" quer dizer "conformidade", em português. No contexto da Petrobrás, a expressão significa que o parlamentar do PT-RN atende a normas e requisitos da petrolífera para assumir o cargo. Após a aprovação do nome dele no departamento de compliance, o conselho da empresa é que fará uma votação prevista para a próxima quinta-feira (26).

Atualmente, a estatal é comandada de forma interina por João Henrique Rittershaussen, que era diretor-executivo de Desenvolvimento de Produção. Ele assumiu depois que Caio Paes de Andrade deixou o cargo, neste mês.

Andrade foi indicado à presidência da Petrobrás em junho de 2022 pelo governo de Jair Bolsonaro (PL), mas deixou a empresa porque foi indicado ao cargo de secretário de Gestão e Governo Digital no estado de São Paulo, no mandato do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

