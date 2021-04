“Comportamento dos empresários brasileiros tem sido irracional nos últimos anos”, diz José Luis Oreiro

247 - O economista e professor José Luis Oreiro, em entrevista à TV 247, afirmou que o empresariado brasileiro tem tido um comportamento irracional nos últimos anos ao manifestar apoio a Jair Bolsonaro e ao atual ministro da Economia, Paulo Guedes , e atacar o PT.Para Oreiro, dizer que o ex-presidente Lula é radical “é uma coisa absolutamente absurda” e garantiu que o petista conversará com os empresários caso volte ao poder, dado sua capacidade de conciliação. Ainda sim, destacou ele, haverá personalidades que não se dobrarão. “Tem uns, como o dono da Havan, que certamente nunca vai dar apoio ao Lula, não sei por quê. As lojas Havan cresceram muito durante a administração do PT. Esse fulano que é o dono da Havan teve um crescimento fantástico nas suas lojas durante os dois mandatos do presidente Lula, e com o Bolsonaro ele está perdendo dinheiro e continua o apoiando. Tem um pouco de irracionalidade. Eu, como economista, não consigo entender. Para mim é uma maluquice”.

“O comportamento do empresariado brasileiro desde 2018 é irracional”, falou.

Na visão do economista, há uma mentalidade escravocrata do empresariado brasileiro em relação a uma sociedade menos desigual que pode surgir com a volta da esquerda ao Palácio do Planalto. “Os empresários industriais brasileiros não passam de senhores de escravos travestidos de empresários. Gente, se eu sou empresário eu quero ganhar dinheiro. Para mim pouco interessa quem é o governo, se é Lula, se é Geraldo Alckmin. O que eu quero é ganhar dinheiro. Se prevalecesse essa lógica, o Bolsonaro e o Guedes já tinham que ter saído há muito tempo. Mas prevalece alguma outra lógica que eu como economista não tenho competência para dizer qual é”.

