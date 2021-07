Concurso do Banco do Brasil encerra inscrições amanhã. Saiba como concorrer a uma das quase 4,5 mil vagas

247 - As inscrições para o primeiro concurso do Banco do Brasil em três anos se encerram nesta quarta-feira. O processo seletivo, destinado a pessoas com o Ensino Médio completo, vai selecionar 4 mil agentes comerciais e 480 agentes de tecnologia, entre efetivos e reservas. As provas, feitas em parceria com a Fundação Cesgranrio, serão realizadas em 26 de setembro, de acordo com os protocolos de segurança e higienização diante da Covid-19. A reportagem é do jornal O Globo.

Pela primeira vez, o edital separa o processo seletivo para Escriturário, que desempenha uma função de escritório, em dois cargos distintos: agente comercial, responsável por atividades padrão de bancários; e o agente de tecnologia, que vai atuar direto com tecnologia da informação.

As vagas disponíveis para a área comercial estão distribuídas em agências bancárias pelo Brasil, enquanto na área de tecnologia todas as vagas são para Brasília, onde fica a sede do Banco do Brasil.

O processo será dividido a partir de macro e microrregiões, então a concorrência pelas vagas será regional, não nacional. O Banco do Brasil vai disponibilizar dependências para as provas em todos os estados e no Distrito Federal, basta o candidato selecionar, no ato da inscrição, UF/Macrorregião/Microrregião, e colocar a cidade em que mora.

Para participar da prova, os candidatos devem ter certificado de conclusão ou diploma de nível médio em instituição certificada pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação e idade mínima de 18 anos até a data da contratação.

