Confederação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo repudia terrorismo em Brasília

247 - A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) emitiu nota na noite deste domingo (8) em repúdio aos atos de terrorismo promovidos por bolsonaristas em Brasília.

"Em relação à ocupação e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília, neste domingo, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) manifesta o seu mais profundo repúdio aos atos antidemocráticos e reafirma o compromisso com os valores do Estado Democrático de Direito. A Confederação confia na apuração e punição dos responsáveis pelos crimes praticados contra a decisão manifesta nas urnas pela sociedade brasileira".

