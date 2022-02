Conflito entre Rússia e Ucrânia pode afetar o seu bolso; entenda

Especialistas consultados pelo Metrópoles analisaram como a situação internacional irá afetar o mercado de combustíveis no país edit

Metrópoles - O preço do barril de petróleo disparou com os bombardeios russos à Ucrânia. O conflito entre os dois países impacta diretamente o mercado de combustíveis no Brasil. Se a crise se prolongar, o consumidor deve preparar o bolso para pagar mais caro pelo litro da gasolina, por exemplo.

Especialistas consultados pelo Metrópoles analisaram a situação internacional. Caso persista a conjuntura de alta do dólar e do barril de petróleo, os preços sofrerão reajustes, avaliam.

Ainda não é possível fazer uma projeção de valores. Contudo, a política de Paridade de Preços Internacionais (PPI) praticada pela Petrobras se baseia na tendência de preços do mercado.

