Conselho da Petrobrás deve votar indicação de Prates para CEO na quinta-feira

Reuters - A Petrobras informou que a indicação do senador Jean Paul Prates (PT-RN) para a presidência da companhia será analisada em reunião de conselho de administração marcada para quinta-feira desta semana.

O nome de Prates passa ainda por análise de departamentos de governança da Petrobras, que checam a integridade e a elegibilidade do senador para assumir o cargo tanto de CEO, quanto de membro do Conselho de Administração da petroleira.

Prates tem mais de 25 anos de experiência nas áreas de petróleo, gás natural, biocombustíveis, energia renovável e recursos naturais, o que tem sido apontado por agentes do mercado como positivo, pois o gabarita para assumir a importante posição. Mas sua atuação como proprietário de empresas que operam na área de energia precisa também passar pelas verificações necessárias.

Ele já tem feito reuniões com diferentes alas do seu partido para fechar sua lista de indicados para a diretoria da estatal, disseram à Reuters quatro fontes com conhecimento das conversas.

