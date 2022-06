Conselho da Petrobrás se reúne e novo presidente pode ser eleito e tomar posse nesta segunda-feira

Apoie o 247

247 - O Conselho de Administração da Petrobrás realiza uma reunião extraordinária nesta segunda-feira (27) para avaliar a indicação de Caio Mário Paes de Andrade para presidir a companhia, diz a CNN Brasil. Caso ele tenha o nome aprovado, a posse poderá ser efetuada ainda nesta tarde.

Andrade, ex-secretário de Desburocratização do Ministério da Economia e homem de confiança do ministro Paulo Guedes, foi aprovado pelo Comitê de Elegibilidade (Celeg) da estatal - órgão consultivo que analisa se o indicado está apto para a função - na última sexta-feira (24), apesar de ele não preencher todos os requisitos técnicos previstos em lei.

Caio Mário Paes de Andrade foi indicado para o comando da Petrobrás após a demissão de José Mauro Coelho, há cerca de um mês, e será o quarto presidente da estatal do governo Jair Bolsonaro.

Política de preços da Petrobrás

A atual política de preços da companhia, baseada no Preço de Paridade de Importação (PPI), eleva o custo dos combustíveis no Brasil aos patamares do mercado internacional. Vendendo seus produtos a preços internacionais e mantendo o mesmo nível de despesas, a Petrobrás atinge lucros exorbitantes às custas dos consumidores brasileiros.

Assim, a renda da população é sugada pela empresa, que repassa seu lucro a acionistas minoritários.

