Conselho da Previdência se reúne para tentar resolver impasse do teto de juros do consignado

247 - O Ministério da Previdência convocou o Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) para aprovar um novo limite para o empréstimo consignado de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na próxima terça-feira (29). No entanto, ainda não foi alcançado um consenso sobre a nova taxa.

Nesta sexta-feira (24), o Ministerio da Fazenda realiza uma reunião com a presença de representantes do governo, técnicos, bancos e o presidente da Febraban, Isaac Sidney, para tentar chegar a um acordo.

A linha de crédito para os beneficiários do INSS foi suspensa pelos bancos na semana passada, após o ministro da Previdência, Carlos Lupi, ter aprovado no CNPS a redução do teto de juros na modalidade, de 2,14% para 1,70% ao mês. Os bancos alegaram que a taxa proposta pelo governo não traria lucratividade.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, os bancos públicos Caixa e Banco do Brasil já sinalizaram que podem aceitar reabrir a linha de crédito com limite de 1,85% ao mês. Já os bancos insistem em 2,05%.

Na terça-feira (21), o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa , disse que o teto da taxa de juros do crédito consignado deve ficar um pouco abaixo de 2%.

