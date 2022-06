Conselho de Administração da Petrobrás pressiona por renúncia de presidente da estatal

Apoie o 247

247 - O presidente da Petrobrás, José Mauro Coelho, vem sendo pressionado por membros do Conselho de Administração da estatal a renunciar ao cargo que assumiu há menos de dois meses. A renúncia é vista como uma forma de acelerar a troca do comando da companhia determinada por Jair Bolsonaro em função da crise provocada pelos seguidos aumentos nos preços dos combustíveis.

Segundo o jornal O Globo, a reunião do Conselho de Administração da empresa, realizada na última quarta-feira (8), foi marcada por frases do tipo: “só depende de você”. “Você vai renunciar?”. Em nota, a Petrobrás confirmou a reunião do colegiado que discutiu, entre outros temas, a solicitação da União pela substituição do presidente da petroleira, mas ressaltou que o conselho “não tomou qualquer nova decisão com relação ao tema''.

Nesta quinta-feira (9), o governo apresentou a lista de indicados para a renovação do Conselho de Administração da Petrobrás. O nome do secretário de Desburocratização do Ministério da Economia, Caio Paes de Andrade, escolhido para suceder Coelho, estava entre os indicados. Ser eleito para o colegiado é um pré-requisito para presidir a companhia.

De acordo com a reportagem, "a estratégia do governo é buscar uma saída fácil para a mudança no comando da companhia. A 'ordem' dada pela União ao bloco de conselheiros aliados é que a situação seja resolvida o mais rápido possível. Não à toa, a lista dos indicados foi divulgada na noite de ontem, já que não houve acolhida ao pedido de renúncia”.

