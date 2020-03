Consumo de energia e combustíveis tem queda brusca no Brasil com avanço do coronavírus

O avanço do coronavírus no Brasil já produz uma redução drástica no consumo de combustíveis e energia. A queda chega próximo a 40% edit

247 - O isolamento a que os brasileiros se submentem para evitar contágio pelo coronavírus já apresenta impactos no consumo de energia e de combustíveis.

O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) informa que o consumo de energia começou a apresentar sinais de forte retração na quinta (19), quando foi 2,3% inferior ao verificado uma semana antes. No domingo (22), a redução foi de 8,9%.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "caiu também a necessidade de geração hidrelétrica, o que possibilita a recuperação do nível de armazenamento dos reservatórios. No domingo, as usinas da região Sudeste e Centro Oeste tinham 48,7% de sua capacidade. Há um mês, eram 37,5%."

A matéria ainda informa que "de acordo com a Fecombustíveis (Federação Nacional do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes), os postos vêm sentindo também os efeitos das medidas de isolamento. Na quinta (19), as vendas em São Paulo foram 39% menores do que a média histórica para o município. Em Goiânia, a queda foi de 42%; em Porto Alegre, de 26%; e em Belo Horizonte, de 19%. Ainda não há dados compilados para todo o país."