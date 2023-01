Consumo durante o Festival da Primavera é bom começo para a economia chinesa em 2023

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Com a otimização das medidas de combate à pandemia na China, o consumo dos chineses durante o Festival da Primavera, entre os dias 21 e 27, aumentou notavelmente.

As estatísticas mostram que 308 milhões de chineses fizeram turismo doméstico neste período, gerando uma receita de mais de 375 bilhões de yuans. As duas cifras aumentaram respectivamente 23,1% e 30% em comparação com a mesma época do ano passado. Além disso, a bilheteria dos cinemas cresceu 11,89%, atingindo 6,7 bilhões de yuans.

Durante muitos anos, o consumo sempre foi a principal força motriz para o crescimento da economia chinesa. No entanto, em 2022, a taxa de contribuição do consumo para o crescimento econômico foi de apenas 32,8%, muito menos do que a dos capitais, que foi de 50,1%. Por isso, na Reunião Central dos Trabalhos Econômicos realizada no final do ano passado, o governo chinês deixou claro que a recuperação e a expansão do consumo será uma grande prioridade. O Ministério do Comércio da China também definiu 2023 como “ano de promoção de consumo”.

Durante o Ano Novo Chinês, a China Railway Express trouxe leite, chocolate, vinho, carne, entre outros produtos de boa qualidade da Europa para a China. Frutas tropicais também foram importadas do Sudeste Asiático. O mercado chinês é ainda muito atraente para os estrangeiros.

Ao mesmo tempo, muitos chineses retomaram viagens para o exterior. As encomendas para o turismo estrangeiro aumentou 640% em relação ao ano passado. No dia 22, a data do Ano Novo Chinês, a ilha Bali, da Indonésia realizou uma cerimônia especial exclusivamente para receber o avião de turistas chineses.

O bom consumo durante o Festival da Primavera abriu um bom início para o desenvolvimento da economia chinesa em 2023, demonstrando que o mercado de consumo da China conta com muita tenacidade e potencialidade. A previsão do Goldman Sachs é que o consumo será um grande destaque da economia chinesa em 2023. O UBS GROUP acha que após o Ano Novo Chinês, o consumo dos chineses vai continuar expandindo.

A recuperação do consumo dos chineses é uma boa notícia para a economia mundial. As Nações Unidas divulgaram no dia 25 um relatório, dizendo que o crescimento da economia global poderá diminuir até 1,9%, mas a economia chinesa crescerá 4,8%.

O Financial Times do Reino Unido indicou também que os consumidores chineses trouxeram uma esperança para a recuperação da economia global.

