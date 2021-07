Consumo, investimento e comércio impulsionam economia chinesa

Rádio Internacional da China - O PIB da China nos primeiros meses deste ano chegou a cerca de 53 trilhões de yuans, uma alta de 12,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. A informação foi divulgada neste quinta-feira (16) pela Administração Estatal de Estatísticas da China. Segundo a troica, consumo, investimento e comércio registraram boa performance, promovendo o progresso da economia do país.

O consumo, apesar de ser o último a se recuperar dos fatores da troica, é o maior contribuinte para o crescimento econômico, com 61,7%. Dados mais recentes mostram que, em junho, o volume da venda a varejo totalizou 3,76 trilhões de yuans, uma alta de 12,1%, maior do que a estimativa de 11% feita pela agência Reuters.

Em relação ao comércio, entre janeiro e junho, a balança comercial registrou um crescimento de 27,1% em comparação com o mesmo período do ano passado, e 22,8% frente ao registrado em 2019. O resultado é atribuído pela recuperação da demanda doméstica e das principais economias do mundo.

O investimento também contribuiu de forma robusta para o crescimento econômico. Na primeira metade do ano, o investimento nos ativos fixos chegou a 25,6 trilhões, uma alta de 12,6% frente ao mesmo período do ano passado. Nos últimos dois anos, o crescimento médio do investimento na alta tecnologia e nas áreas sociais foi de 14,6% e 10,7%, maior que a média do investimento em geral. A melhoria da estrutura do investimento dará potencial para que a economia se desenvolva com alta qualidade e de forma sustentável.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.