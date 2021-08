Conta de luz pode subir até 8% em setembro com alta na bandeira vermelha, estimam analistas

A previsão foi feita levando em conta a elevação do valor da bandeira tarifária vermelha 2, que a Aneel deve reajustar entre 50% e 58% edit

247 - Analistas calculam que a tarifa de energia deve ficar cerca de 8% mais cara em setembro, levando em conta a elevação do valor da bandeira tarifária vermelha 2, que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deve reajustar entre 50% e 58%.

Segundo o jornal O Globo, Daniel Xavier, economista sênior do banco ABC Brasil, previa um reajuste parcial da bandeira tarifária, com possibilidade de aumento de R$ 9,49 para R$ 11,50 a partir de setembro. Com o valor podendo chegar a R$ 15, a estimativa para a inflação deste ano passa de 7,1% para 7,4%.

"Em média, (deve haver) um aumento de 7,8% na conta de luz em setembro com esse novo valor da bandeira vermelha 2", disse.

