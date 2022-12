Contas de luz devem aumentar quase 6% em 2023, apontam cálculos

Apoie o 247

ICL

Mariana Lemos, Brasil de Fato | São Paulo (SP) - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a bandeira tarifária que orienta a taxa de pagamento da conta de luz permanecerá na cor verde no mês de dezembro. Isso significa que, novamente, não haverá acréscimo ao valor de consumo das contas de energia elétrica.

As bandeiras, verde, amarela e vermelha (1 e 2), indicam se haverá ou não taxas adicionais na conta, e são utilizadas de acordo com dificuldades na geração de energia, já que no Brasil a principal fonte são as hidrelétricas.

A bandeira verde sinaliza que os reservatórios de água para produção de energia estão equilibrados com o consumo da população. Por isso, no mês de dezembro não haverão taxas adicionais. A Aneel está mantendo a bandeira verde desde abril deste ano.

Porém, se com a chegada do verão os reservatórios começarem a baixar, a bandeira amarela poderá ser acionada. Se a queda persistir, a perspectiva é que entre em vigor a bandeira vermelha.

Aumento previsto para 2023

Entretanto, a Agência está estimando que no próximo ano haverá um aumento de 5,6% nas contas de luz.

O reajuste, que deverá ser aplicado por cada distribuidora de energia, ainda depende de cálculos relativos a cada empresa, que conta também com o valor da inflação acumulada na data que cada concessão completa aniversário.

Segundo a Aneel os reajustes podem ir de 14,3% a 4,3% a depender das distribuidoras.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.