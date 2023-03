Copom atua como partido político clandestino, diz André Roncaglia

Apoie o 247

247 - O economista André Roncaglia, professor de Economia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), criticou a atuação do Banco Central diante da manutenção da taxa básica de juros em 13,75%.

Para Roncaglia, sob a presidência de Roberto Campos Neto, o BC age politicamente contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Ao se pronunciar sobre (e atuar contra) propostas do governo, o Copom atua como um partido político clandestino. A autonomia operacional tem limites. O Copom precisa respeitá-los", afirmou o professor da Unifesp em artigo na Folha de S. Paulo.

"Protegidos pelo estatuto da autonomia operacional, os integrantes do Conselho de Política Monetária (Copom) vêm abusando do seu poder, insinuando que podem derrubar o avião com base em medo infundado de os motores ficarem superaquecidos", acrescenta o economista.

Para André Roncaglia, manter o arrocho monetário até o fim de 2024 certamente produzirá uma recessão. "A grande falácia da ata é atribuir a inflação a um excesso de demanda agregada. O fato de o setor de serviços ter preços elevados não implica aquecimento excessivo", afirmou.

