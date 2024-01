Copom deve refletir mais e cortar juros além de 0,5 ponto, cobra Gleisi

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann (PR), foi às redes sociais cobrar do Comitê de Política Monetária (Copom) que faça sua parte e reduza a taxa básica de juros além de 0,5 ponto. O grupo se reúne nesta quarta-feira (31), e deve anunciar uma decisão em algumas horas.

Gleisi afirmou no X que o Copom deve refletirmelhor sobre suas responsabilidades com o país e perceber a melhora nítida nos vários indicadores econômicos nos últimos meses.

"Falta o BC fazer sua parte e começar a reduzir pra valer a indecente taxa de juros. Cortar só 0,5 ponto da Selic outra vez, como antecipam a mídia e o mercado, é muito pouco. Tá na hora do BC pensar em suas responsabilidades com o país e fazer sua parte no esforço de reconstrução e crescimento", escreveu a parlamentar.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decide nesta quarta-feira o corte na taxa básica de juros, a Selic. Mesmo com a recente alta do dólar e com os juros altos nos Estados Unidos, o órgão deve reduzir a Selic, atualmente em 11,75% ao ano, para 11,25% ao ano. Esse será o quinto corte desde agosto, quando a autoridade monetária interrompeu o ciclo de aperto monetário.

Nos comunicados das últimas reuniões, o Copom tinha informado que os diretores do BC e o presidente do órgão, Roberto Campos Neto, tinham previsto, por unanimidade cortes de 0,5 ponto percentual nos próximos encontros.

Segundo a edição mais recente do boletim Focus, pesquisa semanal com analistas de mercado, a taxa básica deve realmente cair 0,5 ponto percentual. A expectativa do mercado financeiro é que a Selic encerre o ano em 9% ao ano. Nesta quarta-feira, ao fim do dia, o Copom anunciará a decisão.

Reunião do Copom acontece hoje diante de um cenário de queda sustentada da inflação, aumento das reservas internacionais, que garantem estabilidade da economia, recuperação da nota de crédito do país, aumento do emprego e da massa salarial. O Brasil está pronto para retomar o crescimento com pujança, estimulado pelos investimentos do PAC, da Petrobrás e da Nova Indústria Brasil, entre outros. Falta o BC fazer sua parte e começar a reduzir pra valer a indecente taxa de juros. Cortar só 0,5 ponto da Selic outra vez, como antecipam a mídia e o mercado, é muito pouco. Tá na hora do BC pensar em suas responsabilidades com o país e fazer sua parte no esforço de reconstrução e crescimento.

(Com informações da Agência Brasil).

