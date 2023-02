Copom mantém taxa básica de juros em 13,75% na primeira reunião do ano

Apoie o 247

ICL

247 - O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve nesta quarta-feira (1) a taxa Selic em 13,75% ao ano, o mesmo percentual desde agosto do ano passado. Foi a primeira reunião do grupo no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Normalmente, integrantes do Copom se reúnem a cada 45 dias para definir a taxa básica de juros da economia.

A Selic continua no maior patamar desde novembro de 2016, quando estava em 14% ao ano.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.