Coronavírus: Bolsas da Europa e da Ásia têm fortes quedas

As Bolsas de Tóquio e Hong Kong encerraram a sessão com baixas de 4,5% e 2,19% respectivamente. Na Europa, Madrid registrava queda de 2,03% às 6h35m desta quarta-feira (1) no horário de Brasília

247 - As principais Bolsas da Europa iniciaram esta quarta-feira (31) com fortes quedas, de quase 3%. As principais Bolsas asiáticas registraram queda de até 4,5%, devido à crise mundial gerada pela pandemia do novo coronavírus. A informação é do jornal O Globo.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou com baixa de 0,57%. Em Seul, capital da Coréia do Sul, a queda registrada foi de 3,94%. A Bolso de Hong Kong fechou com perda de 2,19%. Na Bolsa de Tóquio, no Japão, a sessão encerrou em baixa de 4,5%.

Na Europa, a Bolsa de Madrid registrava queda de 2,03% às 6h35m desta quarta-feira (1) no horário de Brasília. O índice FTSE 1000 de Londres recuava 3,74%, o CAC 40 de Pais recuava 3,93%, e o DAX de Frankfurt perdia 3,26%.

