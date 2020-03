Coronavírus: Brasil está entre os mais afetados pela fuga de investidores

A crise financeira provocada pelo coronavírus levou a uma saída recorde de dinheiro de investidores internacionais dos países emergentes. De acordo com o Institute of Internacional Finance (IIF, a Febraban mundial), desde o dia 21 de janeiro, investidores tiraram do Brasil US$ 10 bilhões (R$ 50 bilhões) edit

247 - Se já não bastasse uma agenda baseada no entreguismo, no corte de direitos e de investimentos públicos, a crise financeira provocada pelo coronavírus levou a uma saída recorde de dinheiro de investidores internacionais dos países emergentes. De acordo com o Institute of Internacional Finance (IIF, a Febraban mundial), desde o dia 21 de janeiro, investidores tiraram do Brasil US$ 10 bilhões (R$ 50 bilhões), um pouco atrás de Taiwan (US$ 10,9 bilhões) e Coreia (US$ 10,3 bilhões.) Na América Latina, a Colômbia quase não sofreu retiradas e o México perdeu menos de US$ 1,7 bilhão.

Segundo o ministério da Saúde, o Brasil tem pelo menos 291 casos confirmados de coronavírus e 8.819 suspeitos. Em nível mundial, são mais de 180 mil infecções e mais de 7 mil mortes. Para efeitos de comparação, como País registra mais de 290 confirmações, o 20° dia de coronavírus no Brasil é pior do que os casos da Itália e da Espanha, que, a esta altura do campeonato, tinham, respectivamente, 3 e 2 diagnósticos confirmados.

A consequência direta da retirada de capital no Brasil e demais países tem sido a desvalorização de suas moedas. Como investidores tiram dinheiro do mercado brasileiro em dólar, sobra pouca quantidade da moeda americana e, por consequência, o seu preço aumenta. É como um produto: menos quantidade, maior é seu valor. A moeda subiu de R$ 4,21 para R$ 5 (20%) desde 21 de janeiro.