Coronavírus faz American Airlines cancelar todos os voos para o Brasil

Em decorrência do coronavírus, a empresa deve reduzir a demanda internacional em cerca de 75% pelo menos até dia 6 de maio. Será mantido apenas um voo diário de Dallas para Londres, um diário de Miami para Londres e três vezes por semana entre Dallas e Tóquio edit

247 - A American Airlines decidiu cancelar todos seus voos internacionais de longo curso, mantendo somente algumas poucas rotas. Todos os voos para a Ásia, Austrália, Nova Zelândia, América do Sul e Europa serão cancelados imediatamente. Em decorrência do coronavírus, a empresa deve reduzir a demanda internacional em cerca de 75% pelo menos até dia 6 de maio.

Será mantido apenas um voo diário de Dallas para Londres, um diário de Miami para Londres e três vezes por semana entre Dallas e Tóquio, de acordo com o site Aeroin.net.

Os únicos voos internacionais mantidos serão os operados pelos Boeings 737 e 757 e pelo Airbus A319, A320 e A321. Estas aeronaves continuarão cumprindo voos para destinos selecionados no México, Canadá, Caribe, América Central e países do norte da América do Sul.