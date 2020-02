Coronavírus paralisa exportação de peças e fábricas brasileiras começam a parar

247 - Empresas brasileiras estão dando férias coletivas e adiando lançamentos por causa da falta de componentes industriais produzidos na China, onde fábricas estão paradas devido à epidemia do coronavírus. Entre 20 mil a 30 mil funcionários de empresas de tecnologia da informação, especialmente de celulares e computadores, devem mudar a rotina de trabalho no curto prazo.

O número foi destacado pelo presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), Humberto Barbato, que levou em conta pesquisa feita com 50 empresas do setor. De acordo com o levantamento, a produção do primeiro trimestre deverá ficar 22% abaixo da inicialmente projetada por essas companhias em razão do coronavírus.

“A situação é muito grave, não temos como buscar o suprimento em outro país”, afirma Barbato. Os relatos foram publicados no jornal O Estado de S.Paulo.

Segundo a Abinee, na semana passada 57% das empresas já apresentavam problemas, 4% operavam com paralisação parcial e 15% planejavam paradas parciais.