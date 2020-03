Coronavírus pode custar R$ 410 bi ao SUS, estima ministério da Saúde

O alerta foi dado pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ao da Economia, Paulo Guedes. Mas o orçamento a Saúde previsto para todas as ações da pasta neste ano é de cerca de R$ 125,5 bilhões edit

247 - O Sistema Único de Saúde (SUS) precisará de R$ 410 bilhões a mais dos cofres públicos para atender a população infectada pelo coronavírus. A projeção é do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ao da Economia, Paulo Guedes. O orçamento do Ministério da Saúde previsto para todas as ações da pasta neste ano é de cerca de R$ 125,5 bilhões.

Para chegar à cifra superior a R$ 400 bilhões, a equipe da Saúde projeta, por exemplo, o custo de R$ 9,31 bilhões para internações, caso 10% da população seja contaminada. O teor do documento foi publicado no jornal O Estado de S.Paulo.

De acordo com o texto enviado a Guedes, “como na maioria dos países”, os números de infectados no Brasil têm crescido de forma exponencial. “E há indícios de que estejam subestimados”, complementou.

O ministério da Saúde alerta que a prevenção de uma epidemia é mais desafiadora e cara quando há falhas na prevenção de surtos. “A mitigação da epidemia continua sendo a única opção política. Atrasos na detecção e controle são, em última análise, muito caros, porque os custos de contágio e mitigação crescem exponencialmente”, disse.