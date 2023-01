Cortes de empregos nos EUA aumentaram 13% em 2022, com setor de tecnologia liderando

Apoie o 247

WASHINGTON, 5 de janeiro (Sputnik) - Os cortes de empregos nos EUA aumentaram 13% no ano passado, com as empresas de tecnologia enfrentando o peso das demissões em meio a uma crise nos ganhos do setor, disse o rastreador de empregos privados Challenger, Gray & Christmas, Inc. nesta quinta-feira (5).



As empresas de tecnologia eliminaram mais de 97.000 empregos no ano passado, um aumento de 649% em relação aos quase 13.000 empregos que cortaram em 2021, disse o relatório.



No geral, os empregadores de todos os setores anunciaram o fim de quase 364.000 vagas em 2022, contra os 322.000 empregos cortados no ano anterior.



Com a desaceleração das criptomoedas, as fintechs anunciaram 1670% a mais de cortes em 2022, já que esse subsetor de tecnologia eliminou 10.476 empregos em comparação com os 529 em 2021.



A indústria automotiva teve o segundo maior número de cortes, com 30.912 empregos cortados, um aumento de 195% em relação às 10.469 demissões em 2021.



O setor de saúde foi o terceiro com 30.626 demissões, contra 31.997 em 2021.



“A economia em geral ainda está criando empregos, embora os empregadores pareçam estar planejando ativamente uma desaceleração”, disse Andrew Challenger, vice-presidente sênior da Challenger, Gray & Christmas, Inc., no relatório. “As contratações diminuíram à medida que as empresas adotam uma abordagem cautelosa em 2023”.



Os comentários do Challenger estão em linha com o anúncio do presidente-executivo da Amazon, Andy Jassy, ​​que confirmou na quinta-feira as especulações da mídia de que o maior varejista de comércio eletrônico do mundo cortaria mais de 18.000 empregos este ano.



A Salesforce também anunciou um dia antes que cortaria 10% de sua equipe, ou cerca de 7.000 trabalhadores.

