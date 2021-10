Cotado para assumir Economia, Mansueto Almeida descarta substituir Paulo Guedes

O sócio e economista-chefe do banco BTG Pactual afirmou que não possui "nenhuma" conversa prevista com Jair Bolsonaro ou com outro representante do governo edit

247 - O sócio e economista-chefe do banco BTG Pactual, Mansueto Almeida, negou que tenha sido convidado pelo Palácio do Planalto para tratar de uma mudança para o Ministério da Economia. O nome do ex-secretário do Tesouro começou a circular após a revelação de que o atual chefe da pasta, Paulo Guedes, mantém uma offshore em um esconderijo fiscal.

Procurado pelo UOL, Almeida afirmou que não possui "nenhuma" conversa prevista com o atual mandatário ou com outro representante do governo.

O nome de Almeida agrada o mercado, o Centrão e outros segmentos políticos conservadores-neoliberais. Ele comandou o Tesouro Nacional no governo Michel Temer e foi mantido no cargo por Jair Bolsonaro, tendo deixado o governo em julho de 2020 para ingressar no BTG Pactual.

