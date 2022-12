Cotado para Fazenda, Haddad se reúne com Guedes em Brasília

Apoie o 247

247 - Cotado para assumir o Ministério da Fazenda no governo Lula (PT), Fernando Haddad (PT) se reuniu na manhã desta quinta-feira (8) em Brasília com o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, informa o UOL.

O encontro reforça a expectativa de que Haddad assuma a economia no próximo governo. Durante o período de transição, membros da equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), têm feito reuniões com representantes do governo Bolsonaro para coletar dados sobre a máquina pública.

A reunião com Haddad não estava prevista na agenda pública de Paulo Guedes.

"Entre aliados, já está dado que ele [Haddad] será o novo ministro —assim, é também apresentado a parlamentares, lideranças partidárias e players do mercado", diz a reportagem.

