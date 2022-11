Cotado para presidir a Petrobrás, Jean Paul Prates tem primeira reunião com Caio Paes de Andrade

Apoie o 247

247 - Membro do grupo técnico de Minas e Energia do gabinete de transição do governo Lula (PT), o senador Jean Paul Prates (PT-RN), cotado para presidir a Petrobrás, terá uma reunião com o atual presidente da empresa, Caio Mário Paes de Andrade, nesta setxa-feira (25).

A primeira conversa deverá ser virtual. Na semana que vem, no entanto, ambos devem se reunir presencialmente.

>>> Equipe de transição pede que Petrobrás suspenda decisões 'estratégicas' e 'estruturantes', como a venda de ativos

"É um primeiro contato com a Petrobrás através do seu presidente e tem algumas coisas que a gente quer entender o procedimento”, disse Prates, segundo o Antagonista.

Prates pretende designar um grupo específico da transição para acessar dados sigilosos da companhia.

