Credit Suisse também prevê recessão no Brasil em 2022

Além do Credit Suisse, o Itaú Unibanco, em 25 de outubro, já havia anunciado estimativa de retração de 0,5% para o PIB brasileiro de 2022 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Credit Suisse revisou suas expectativas para o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, nesta sexta-feira, 12, prevendo recessão econômica de 0,5% em 2022.

Na última projeção, o banco previa alta de 0,6% do PIB. Se a atual previsão for confirmada, será a quarta contração do PIB brasileiro em oito anos.

Além do Credit Suisse, o Itaú Unibanco, em 25 de outubro, já havia anunciado estimativa de retração de 0,5% para o PIB brasileiro de 2022.

PUBLICIDADE

Para 2021, o Credit Suisse revisou para baixo a estimativa para o PIB de 5% para 4,8%, após a divulgação do resultado do setor de serviços no mês de setembro, que registrou queda de 0,6%.

Além do setor de serviços, o comércio e a indústria também tiveram desempenho negativo, registrando quedas de 1,3% e 0,4%, respectivamente.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE