Crédito consignado: milhões de dados de beneficiários do auxílio Brasil foram antecipados para empresas

247 - A jornalista Amanda Audi obteve acesso a documentos e denuncia em reportagem publicada no Brazilian Report que milhões de dados de beneficiários do auxílio Brasil foram antecipados para empresas, meses antes da portaria.

“Uma das medidas mais controversas de Bolsonaro para a reeleição foi permitir crédito consignado a pessoas que recebem Auxílio Brasil. Conseguimos docs que mostram que dados sigilosos de milhões destas pessoas já circulam com vendedores desde junho, meses antes da portaria”, inicia.

De acordo com a jornalista, “os documentos contêm dados de quase 4 milhões de beneficiários como zap, endereço completo, número do NIS e CPF. São pessoas de 21 estados, de diferentes cidades do país todo. Cruzamos os dados e entramos em contato para verificar se as informações são verídicas. Todos bateram”.

“Economistas e entidades afirmam que o empréstimo consignado é uma armadilha para este público. Já são pessoas que vivem na pobreza, vão comprometer parte significativa da renda e se endividar ainda mais para conseguir pagar os juros. O desconto é feito direto na fonte”, informa.

Audi destaca que Bolsonaro tem investido pesado em medidas para aumentar benefícios sociais desde que se cacifou para o segundo turno. O esforço parece estar surtindo efeito”.

