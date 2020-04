Crise do coronavírus: PIB do Reino Unido pode encolher 35% no segundo trimestre de 2020

Previsão do Escritório de Responsabilidade Fiscal (OBR, em inglês) informa que caso a quarentena no Reino Unido mantenha-se durante três meses, o Produto Interno Bruto (PIB) do país poderá encolher 35% no segundo trimestre de 2020, colocando a economia em uma profunda recessão edit

Relatório de março da OBR apontou que as medidas restritivas do coronavírus poderiam trazer um rombo de 220 bilhões de libras (R$ 1,4 trilhões) nas contas públicas de 2021, devido à queda de arrecadação e aos programas para proteger empresas e trabalhadores. O órgão também anunciou que em 2021 o déficit público do país chegará a 14% do PIB, o dobro do que foi causado pela crise de 2008 e o nível mais alto desde a Segunda Guerra Mundial, quando o país ficou totalmente arrasado.

