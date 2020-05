Crise econômica da Covid-19 já afeta 1 em cada 4 trabalhadores com carteira assinada

247 - Dados do Ministério da Economia revelam que a crise atinge fortemente os assalariados, deteriorando o mercado de trabalho formal. A crise do coronavírus já afetou um em cada quatro trabalhadores com carteira assinada.

Em março e abril, 9,2 milhões de pessoas foram atingidas pelos efeitos da Covid-19 na economia —1,1 milhão ficaram sem emprego e 8,1 milhões tiveram contrato suspenso ou corte de salário e jornada, indica reportagem dos jornalistas Bernardo Caram e Thiago Resende na Folha de S.Paulo.

Até a última terça-feira, durante a pandemia, 1,2 milhão de empresas (13,5% das companhias do país) comunicaram que fizeram acordos com empregados para suspender contratos ou reduzir salários.

Segundo dados do governo, o setor de serviços foi o mais afetado em março e abril deste ano. Foram fechadas 458,7 mil. Em seguida vêm comércio (-296 mil), indústria (-223,5 mil), construção (-79,9 mil) e agricultura (- 9,6 mil).

As previsões correntes no mercado são pessimistas. O banco Goldman Sachs diz esperar que o declínio de empregos com carteira assinada deve continuar pelos próximos meses.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.