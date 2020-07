Custo do auxílio emergencial vai a R$ 254 bilhões após prorrogação

O governo federal abriu um crédito extraordinário superior a R$ 100 bilhões para a prorrogação do auxílio emergencial por dois meses na pandemia do coronavírus. Agora a previsão do custo total do programa ultrapassa os R$ 250 bilhões edit

247 - O governo federal abriu um crédito extraordinário de R$ 101,6 bilhões para o Ministério da Cidadania executar a prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600 por dois meses. Agora a previsão do custo total do programa passa a ser de R$ 254,2 bilhões. O custo já representa mais que o dobro do déficit primário registrado pelo governo em 2019, rombo de R$ 95 bilhões.

Não foi informado como será feito o pagamento do auxílio. O governo estuda fracionar o valor em mais de um depósito mensal.

Importante medida com a finalidade de proteger os mais desamparados na crise, o auxílio chega a mais de 64 milhões de beneficiários, mas também há registros de fraudes.

Uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) identificou 17 mil mortos entre os beneficiários da medida.

Em maio, foram identificados pagamentos do auxílio a mais 73 militares, pensionistas, dependentes e anistiados cadastrados na base de dados do Ministério da Defesa. O TCU ordenou a devolução do dinheiro.

