CUT critica salário mínimo de R$ 1.320 anunciado por Lula

"Não iremos nos contentar com a proposta atual nem aplaudir quem nos está lesando", diz Sérgio Nobre, presidente da central sindical

247 – A Central Única dos Trabalhadores criticou o aumento do salário mínimo para R$ 1.320 anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a partir de maio. "Presidente da maior central sindical do país, Sérgio Nobre afirma que o valor deveria ser de R$ 1.382,71 e que a entidade não foi ouvida pelo novo governo a respeito do tema —crítica também feita por dirigentes da Força Sindical", aponta nota publicada pelo Painel .

"Em nota, Nobre diz que a CUT considera que o aumento anunciado pelo petista não é o esperado nem suficiente e que os cálculos do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) mostram que, caso o programa de valorização do salário mínimo não tivesse sido interrompido, a valorização deveria ser de 6,2%, elevando a cifra para R$ 1.382,71", acrescenta.

"É a força dos trabalhadores que movimenta a economia brasileira. Não iremos nos contentar com a proposta atual nem aplaudir quem nos está lesando", diz Nobre.

